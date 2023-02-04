В России снижается заболеваемость сифилисом

В России активно снижается заболеваемость сифилисом. Если сравнивать с 2000 годом, то число выявленных заболеваний сократилось в более чем 11 раз. Об этом «Интерфаксу» рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.

«По результатам реализации ряда медицинских и социальных программ отмечается неуклонное снижение заболеваемости сифилисом в РФ», — сказал Потекаев.

По его словам, в сравнении с 2000 годом число выявленных заболеваний сократилось в 11,3 раза, в том числе за последние 5 лет — в 1,4 раза.

Что касается снижения заболеваемости в 2019 — 2020 годы, то это в первую очередь связано с пандемией коронавируса. В это время люди реже обращались в медорганизации. Затем, уже в 2021 году, отмечалось увеличение миграционных потоков в Россию, рост обращаемости за медицинской помощью постоянного населения страны. Этим обусловлено восстановление допандемийных показателей выявления сифилиса.