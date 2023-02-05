Новые феминитивы больше всего раздражают женщин

Примерно шесть из десяти россиян отрицательно относятся к новым феминитивам. Использует их в речи только каждый пятый, причем большинство — в шутку или с сарказмом. К таким выводам после опроса пришли исследователи портала SuperJob.

Например, такие феминитивы как режиссерка, авторка, психологиня чаще всего вызывают у 63% россиян отрицательные эмоции. Они отмечают, что эти слова «Ухо режут»; «коверкаут русский язык»; «звучат пренебрежительно и почти оскорбительно».

Положительно к ним относятся только 4%: «Если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочее, почему не быть режиссерше и авторше?!».

В устной и письменной речи новые феминитивы используют 22% россиян: наравне с другими существительными — 3%, еще 19% — исключительно в шутливой или саркастичной манере.