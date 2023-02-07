В Ленобласти девушек сбил поезд, на фоне которого они пытались сделать селфи

В понедельник, 6 февраля, около 12:00 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение об экстренном торможении поезда сообщением «Белоостров – Санкт-Петербург – Сестрорецк». Оказалось, 20-летние местные жительницы решили сделать фото на фоне поезда, из-за чего получили удар по касательной.

«В ходе опроса машинист поезда сообщил, что, отъезжая от железнодорожной станции Разлив, услышал звук удара и применил экстренное торможение», – сообщил Gazeta.spb источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, потерпевшие, желая сократить путь, решили перейти железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся. Вдобавок, девушки решили сфотографироваться на фоне двигающегося состава.

Закончилось все госпитализацией. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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