На улице Партизана Германа подросток пережил падение с восьмого этажа

Вечером в понедельник, 6 февраля, в Красносельском районе Санкт-Петербурга 15-летний подросток получил серьезные травмы в результате падения с большой высоты. Об этом Gazeta.spb рассказал источник в правоохранительных органах.

Согласно данным, полученным в пресс-службе ГУ МВД России по городу, мальчика госпитализировали в 20:30 от дома № 18/4 по улице Партизана Германа. На данный момент правоохранителям известно, что подросток упал с восьмого этажа на козырек парадной.

В результате им были получены множественные травмы, в числе которых: кататравма, косой перелом плеча со смещением, перелом двух позвонков, седалищной кости, крестца, копчика со смещением, ушиб легкого с двух сторон и головного мозга тяжелой степени. Подросток в крайне тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что стали известны подробности смертельного ДТП с участием 5 машин в Ленинградской области.

пострадал подросток


 

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