Стали известны подробности смертельного ДТП с участием 5 машин в Ленобласти

Утром в понедельник, 6 февраля, примерно в 08:20 на 36-м километре автодороги «Санкт-Петербург – Псков» произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пяти автомобилей. Два человека погибли на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 57-летняя женщина, находясь за рулем Citroën Jumpy, во время обгона совершила столкновение с Suzuki Liana, управляемым другой 35-летней женщиной. Это привело к столкновению первой машины с Opel Astra, также выполнявшего обгон, а затем – с Peugeot Partner. Автомобиль Opel Astra, в свою очередь, врезался в Volvo C-40.

«Водитель автомобиля “Citroën Jumpy” госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Водитель автомобиля “Opel Astra” и один из его пассажиров госпитализированы в тяжелом состоянии», – сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что еще два пассажира автомобиля «Opel Astra» скончались на месте происшествия от полученных травм.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

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