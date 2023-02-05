В суд направили дело из-за смертельного ДТП на Балканской площади

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Его обвинили в нарушении ПДД, повлекшего смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

По данным следствия, днем 12 октября 2022 года обвиняемый был за рулем автобуса, принадлежащего ООО «Автотранспортная компания». На Балканской площади он наехал на пешехода. В результате ДТП пешеходу были причинены множественные телесные повреждения, от которых он скончался.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что следственный отдел Санкт-Петербурга предъявил обвинение в убийстве 27-летнему местному жителю. Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 3 февраля 2023 года в подъезде одного из домов по Коломенской улице мужчина нанес два удара ножом 35-летней женщине.