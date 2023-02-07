Оптом – дешевле: Петербургский завод Nissan обошелся «Автовазу» в 1 евро

В рамках договоренностей АО «АвтоВАЗ» приобрело долю в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», расположенном в Санкт-Петербурге, в размере 99%, заплатив 1 евро в рублевом эквиваленте. Об этом рассказали в пресс-службе автомобилестроительной компании.

«Заключенная сделка сохраняет возможность для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение шести лет», – добавили в сообщении.

Следует отметить, что по текущим планам автостроителей, петербургское предприятие станет обособленной площадкой

«АвтоВАЗа», на которой будет происходить сборка китайских машин под брендом LADA.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что к концу года численность автомобилей, производимых на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, должна достичь 10 тысяч. Производство планируют развернуть в сжатые сроки.