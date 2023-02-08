Астролог Володина поделилась прогнозом для россиян на февраль

Все иногда пытаются хоть немного подумать наперед, ведь так и тянет узнать, что же ждет впереди. Астролог Василиса Володина дала прогнозы для разных знаков зодиака.

Овен

Овнам в феврале стоит быть внимательнее в части финансов. Например может совершенно нежданно свалиться дополнительная премия или какие-то бонусы и выплаты, но их еще нужно умудриться получить.

Также им не стоит скрывать свои чувства к любимому человеку, сейчас самое время признаться, утверждает астролог.

Тельцы

Для Тельцов февраль станет также месяцем чувственным и эмоциональным. Не всегда эти эмоции будут приятными, но все это будет преодолимо.

Тельцам рекомендуется не забывать, что все должно делаться вовремя, в том числе и отдых.

Что ждать другим знакам зодиака, вы можете прочесть в нашем дзен-канале.

общество


 

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