Стикером можно? Банки рассказали, как будет работать новый способ оплаты

Уже довольно давно у всех «атрофировалась» привычка оплачивать что-либо пластиковой банковской картой и уж тем более наличкой. Фактически оплатить товар или услугу одним касанием мобильного телефона можно было где угодно: хоть в продуктовом, хоть в общественном транспорте. Однако ситуация с западными санкциями вынудила подходить к этой ситуации совершенно иначе.

Если у пользователей телефонов на системе Android все еще есть возможность оплаты телефоном, но только картой платежной системы МИР, то у владельцев Iphone совершенно никаких вариантов не осталось. Пока все постепенно настраивались на то, чтобы снова ходить с пластиковой картой, банки все-таки придумывали какой-то вариант. И им это удалось — анонсированы некие стикеры.

Что это и как работает

Фактически этот стикер ничем не отличается от всем привычной дебетовой карты, просто сменился формат. В этот самый стикер должна быть встроена NFC-метка, которая и позволит оплачивать товары бесконтактным способом. То есть вы получите все ту же карту, но меньшего размера.

Наклеив стикер на смартфон или чехол, клиенты смогут вернуться к привычному способу бесконтактной оплаты. Это особенно актуально для пользователей iPhone, поскольку на данный момент в РФ нет аналогов заблокированного Apple Pay.

В банках уверяют, что платить стикером можно будет везде, где есть терминал: на кассе в магазине, в кафе или ресторанах. С помощью стикера также можно снимать наличные в банкоматах. Важно, чтобы банкомат поддерживал бесконтактный способ авторизации.

Так, в нескольких крупных банках изданию Gazeta.SPb рассказали, что стикер будет доступен с платежной системой «Мир» для дебетовых карт. Как и банковская карта, стикер привязывается к счёту. В будущем настройками стикера можно будет управлять прямо из приложения. Например, можно будет менять карту, с которой списываются средства при оплате.

Пока что стикеры приобрести не получится, но оформить предзаказ — вполне возможно.

Безопасно ли?

Так, старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко считает, что со стикерами нужно быть осторожнее. По его словам, он банально может отклеиться и потеряться. Соответственно, когда стикеры как способ оплаты станут массово известны, то мошенники и недобросовестные граждане начнут этим пользоваться.

Также есть вопросы и к тому, как быстро пользователь сможет заметить, что с его счета списалась та или иная сумма. Нельзя исключать и того, что в толпе людей мошенники могут пройтись с терминалом, прикладывая его к сумкам и карманам пассажиров.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов считает, что такой способ оплаты не должен вызывать особых опасений.

«Я не вижу каких-то дополнительных рисков в этой истории. По сути, это та же физическая дебетовая карта. Не думаю, что рисков потерять стикер больше, чем потерять карту. В любом случае, эта наклейка не будет же чем-то автономным, а скорее всего будет прикрепляться к телефону или бумажнику. Предлагаю, она будет довольно плотно крепиться. Так что потерю стикера и в связи с этим использование его мошенниками — это не тот сценарий, который стоит серьезно принимать во внимание. Это просто другой формат, не более», — прокомментировал Ульянов.

Банки же уверяют, что система совершенно безопасна. В случае утраты стикер можно заблокировать, как и обычную карту, в приложении можно установить пин-код и лимиты по тратам.