Кариес — генетика: миф или правда?

Чуть ли не каждый аспект жизни человека связан с какими-то мифами. Зубы это тоже не обошло. Например, одним из самых распространенных мифов является то, что кариес передается генетически.

Как рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» стоматолог-ортопед Рауль Отхозория, генетически передать кариес зубов невозможно. Вполне реально передать размер челюсти, форму зубов.

«Когда происходит так, что у мамы челюсть узкая, а у отца крупные зубы и все это передается генетически ребенку, то необходимо ортодонтическое лечение на брекетах», — говорит эксперт.

Может быть, вам знаком и такой миф: вечером можно зубы не почистить, а вот утром почистить просто в два раза дольше? Так вот, это действительно исключительно миф. Время чистки зубов ни коим образом не влияет на качество. Большую роль играют мануальные навыки и технология.