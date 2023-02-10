Основатель «Вконтакте» и Telegram возглавил список самых влиятельный людей Дубая

Павел Дуров занял первое место в списке самых влиятельных людей Дубая. Основатель социальной сети «Вконтакте» и популярного мессенджера Telegram обогнал президента авиакомпании Emirates и крупнейшего девелопера в ОАЭ.

Российский предприниматель и программист Павел Дуров, который создал популярную в России социальную сеть «Вконтакте», занял первое место в списке из ста самых влиятельных людей Дубая. Рейтинг подготовило издание Arabian Business.

Так, после Дурова вторую строчку получил президент авиакомпании Emirates, а третью — основатель крупнейшего девелопера в ОАЭ Emaar, застройщик небоскреба Бурдж-Халифа Мохамед Алаббар.

Отметим, что Павел Дуров в 2021 году благодаря успехам Telegram заработал 13,81 млрд долларов, из-за чего его состояние достигло 17,24 млрд долларов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Дуров рассказал об уязвимости WhatsApp, которая дает доступ к телефону.