Основатель бренда Sela утонул в машине на озере в Латвии

В Латвии погиб сооснователь магазинов одежды Sela Борис Остроброд. Бизнесмен съехал на машине в озеро и утонул.

Борис Остроброд, основатель ретейла Sela, утонул вместе с машиной в озере в Латвии. Печальной новостью в своих социальных сетях поделился брат и партнер предпринимателя Аркадий Пекаревский.

Он сообщил, что Остроброд ехал вдоль озера, когда машина соскользнула в воду. Авто перевернулось, а водитель не успел покинуть его. Предпринимателю было 65 лет.

Бизнесмен Борис Остроброд основал бренд Sela в 1991 году. Первый магазин сети появился в Петербурге. В 2019-м ретейлер приобрел концерн Melon Fashion Group, который также владеет брендами Befree и Love Republic.

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