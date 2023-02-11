Серебряная ложка пенсионерки стала причиной задержания падкой до чужого петербурженки

Пожилая петербурженка решила закупиться в магазине Невского района, а оказалась без денег и серебряной ложки. Найти подозреваемого удалось спустя месяц после «контрольной закупки».

В Петербурге задержали злоумышленницу, которая ограбила 77-летнюю пенсионерку. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, происшествие случилось ещё перед Новым годом, 29 декабря. Пожилая женщина направилась в магазин, чтобы закупиться, однако оказалась без денег — неизвестная вытащила из сумки жертвы кошелек, а также серебряную ложку с позолотой.

Стражи порядка возбудили уголовное дело, в рамках которого искали подозреваемых. Найти злоумышленницу удалось 10 февраля у того же магазина, где была ограблена первая жертва. Ранее судимой 49-летней женщине выдали подписку о невыезде.

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