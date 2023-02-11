Слепящее солнце стало причиной шести ДТП на КАД у Большого Обуховского моста

Огромная пробка образовалась на КАД у Большого Обуховского моста. Очевидцы насчитали от 17 до 30 столкнувшихся машин.

Петербургская погода второй день подряд ставит петербургских водителей в пробки. Ранее их причиной был снег, теперь — слепящее солнце. Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Петербурге», на КАД недалеко от Большого Обуховского моста в 14:45 столкнулись от 17 до 30 машин. Точное количество посчитать сложно — на дороге образовался крупный затор.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», данный участок «побагровел» от моста до пересечения с Мурманским шоссе. Пользователи сервиса постепенно добавляют отметки на карте — на 14:55 их пока шесть.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что девятилетнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на Энтузиастов в Петербурге. Она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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