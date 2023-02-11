Бастующие против пенсионной реформы парижане получили в ответ слезоточивый газ

В Париже предстоящая пенсионная реформа вызвала недовольство горожан. Особо агрессивных начали разгонять полицейские с помощью слезоточивого газа.

Французы вышли на очередной митинг против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Выкрикивание лозунгов и шествие с плакатами начало постепенно сопровождаться беспорядками. Как сообщает агентство ТАСС, некоторые агрессивные манифестанты в Париже поджигают мусорные баки и бьют стекла кафе. За это они получают от полицейских слезоточивый газ в лицо. Несколько зачинщиков беспорядков задержано.

Организованные шествия проходят по всей Франции уже несколько дней. Помимо Парижа «гуляют» Авиньон, Бордо, Лион, Марсель, Монпелье, Руан и Тулуза.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге до 13 февраля организован сбор гуманитарной помощи для жителей Сирии, которое пострадали от землетрясения.