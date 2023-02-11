Петербуржцы начали собирать гумпомощь для пострадавших от землетрясения в Сирии

В Петербурге до 13 февраля организован сбор гуманитарной помощи для жителей Сирии, которое пострадали от землетрясения. Вещи из Северной столицы передадут посольству страны в Москве.

Дом культуры имени С.М. Кирова до 13 февраля организовал сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения сирийцев. Большая часть «гнева» стихии обрушилась на Турцию, однако соседней Сирии также требуется помощь.

Неравнодушным петербуржцам предлагают нести теплые вещи и одеяла, спальные мешки и матрасы для палатки, средства личной гигиены, детские вещи и питание, портативные зарядки, а также консервы (кроме свиных).

Организаторы передадут собранную гуманитарную помощь посольству Сирии в Москве.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что число жертв землетрясения в Турции достигло 20 тысяч человек. Ранения получили 80 088 россиян.