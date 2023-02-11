Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 тысяч человек

Землетрясение в Турции, которое произошло 6 февраля, унесло жизни 20 665 человек. Спасатели продолжают вытаскивать из-под завалов пострадавших.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия страшного землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля. В настоящий момент число погибших, чьи тела вытащили из-под завалов, достигло 20 665 человек.

«Погибшими числятся 20 665 человек. Ранения получили 80 088 наших граждан», — сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям агентству ТАСС.

Происшествие случилось в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Сейсмологи отметили, что магнитуда толчков достигла 7,7 и 7,6 баллов. Буйство стихии ощущалось в десяти провинциях страны, а также в Сирии.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что актер сериала «Постучись в мою дверь» Чагры Читанак сообщил, что его мать оказалась в эпицентре происшествия.