Под завалами из-за землетрясения в Турции находится мать актера сериала «Постучись в мою дверь»

В ночь на 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли более 15 тысяч человек, еще десятки тысяч в статусе пострадавших. Под обломками до сих пор находятся люди, так как не везде технике удается пробраться.

Так, в прошедший понедельник актер Чагры Читанак сообщил, что его мать лежит под обломками. Ему было известно, что дом, в котором она жила, рухнул. Об этом случае рассказала в соцсетях его супруга Башак Гюмюлджинелиоглу.

«Наша мама живет в районе Хатай, Антакья, Зюмерлер, муниципальные кооперативные дома, A3. У нас нет новостей. Если кто видел или слышал, сообщите, пожалуйста», — писала она.

Напомним, что в Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили на официальном сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Согласно опубликованной информации, новые толчки зафиксировали в 6:13 по местному времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гельбаши и в двух километрах – под землей.

Днем ранее, утром в понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4, ставшее, по президента Реджепа Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года.

Позднее также появилась информация, что под завалами находится семья из России.