В Турции под завалами есть российская семья из четырех человек

Семья из четырех граждан РФ находится под завалами в пострадавшей от землетрясения Турции, есть шансы спасти людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы.

Со слов собеседника, под завалами сейчас находятся четверо россиян. Это муж с женой и их дети. Спасти их шансы есть, отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что в Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили на официальном сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Согласно опубликованной информации, новые толчки зафиксировали в 6:13 по местному времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гельбаши и в двух километрах – под землей.

Днем ранее, утром в понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4, ставшее, по президента Реджепа Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года.