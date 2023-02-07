Второй удар: в Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили на официальном сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Согласно опубликованной информации, новые толчки зафиксировали в 6:13 по местному времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гельбаши и в двух километрах – под землей.

Днем ранее, утром в понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4, ставшее, по президента Реджепа Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года.

Под чудовищными ударами стихии обрушились тысячи домов, превратившись в руины. Одним из населенных пунктов, понесших наибольший ущерб, стал город Газиантеп. Согласно последним данным, количество погибших достигло трех тысяч человек. Число тех, кто был ранен, в свою очередь, превысило отметку в 15 тысяч.

По информации, поступающей из средств массовой информации, к зданию генконсульства Турции в Санкт-Петербурге начали приносить цветы в знак скорби по жертвам землетрясений. Гвоздики оставляют у здания на 7-й Советской улице, рассказали очевидцы в социальных сетях.

Следует отметить, что буйство стихии затронуло также и несколько сирийских провинций, в числе которых: Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там погибли более 700 человек. Пострадавших, согласно последним оценкам, вдвое больше – 1430.

Через некоторое время специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня – новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение также можно было почувствовать в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, как землетрясение ощущалось в Анталье.