«Паники нет, но народ на улицу повылезал»: Житель Турции рассказал, что сейчас происходит в Аланье

Сегодня на территории Турции произошло землетрясение огромной силы. Житель Аланьи рассказал о том, как для него ощущалось землетрясение. По его словам, из-за толчков может начаться цунами.

«У нас трясет пять баллов. Трясет и сейчас», – рассказал он телеканалу «Санкт-Петербург», отметив, что разрушений в Анталье нет – «Говорят о том, что на нашем побережье может быть из-за этого цунами. Паники нет, но народ на улицу повылезал».

Он также отметил, что ощущение тряски в городе можно было почувствовать уже в 05:00 в течение примерно двух минут. Следует добавить, что за год в Анталье произошло три землетрясения. Текущее было наиболее сильным.

Свои ощущения житель Турции сравнил с турбулентностью в самолете: