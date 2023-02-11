Скользкая дорога унесла жизнь водителя на Пулковском шоссе

Владелец автомобиля Nissan застрял в сугробе, после чего вышел на дорогу вытаскивать машину. В этот момент в него влетела автомобилистка, которую также занесло на скользкой трассе.

Смертельное ДТП произошло 11 февраля на Пулковском шоссе возле ЖК «Зеленый город». Трагедии можно было бы избежать, если бы не ледяная корка на дорогах.

Как рассказал источник в правоохранительных органах изданию «Невские новости», владелец автомобиля Nissan «поскользнулся» на дороге, из-за чего машину занесло в сугроб. Мужчина решил вытащить авто и уже начал прикреплять к нему трос, когда на него налетела другая иномарка. Девушка за рулем хотела развернуться, но ее так же закрутило на льду. Жертва вовремя неубранных трасс скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что слепящее солнце стало причиной шести ДТП на КАД у Большого Обуховского моста. По оценкам очевидцев, столкнулись от 17 до 30 машин.