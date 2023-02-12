Доинвестировались: житель Петербурга потерял почти 2,5 миллиона рублей из-за мошенников

Вчера, 11 февраля, в отделение полиции обратился пенсионер из Петербурга. Он стал очередной жертвой мошенников. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

В результате мужчина перевел средства у сумме 2 468 000 рублей на указанный неизвестным счет.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад в Турции прошли мощнейшие землетрясения. Спасатели продолжают разгребать завалы разрушенных домов. Помощь оказывают и российские специалисты. Например, в городе Адыяман находятся члены поисково-спасательного отряда «Экстремум» из Петербурга.

«Работали в основном по разбору завалов в кварталах рядом с центральной улицей. Сегодня с утра получили задачи по разведке новых районов города общей площадью почти три квадратных километра. Ночью пришли новости о том, что в соседнем районе города из-под обломков был извлечен живым 2-месячный ребенок через 115 (!) часов», — говорят спасатели.

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