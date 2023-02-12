В Колпино мужчина нашел насмерть зарезанного брата в квартире

В правоохранительные органы обратился житель Колпино. Он рассказал, что нашел своего брата мертвым. Об этом сообщает источник издания.

В квартире по улице Металлургов с множественными колотыми ранами брюшной полости он обнаружил труп своего брата-пенсионера.

Он хотел попасть к своему брату, но тот не открывал двери. Тогда он направился к гаражу, где тот мог находиться. У заявителя были ключи от гаража, но и там брата он не нашел. Однако там были ключи от квартиры. Тогда он пришел обратно в квартиру, где и нашел труп.

Изъяты следы пальцев рук, постельное белье со следами вещества бурого цвета, нож со следами вещества бурого цвета. Возбуждено уголовное дело, добавил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что 11 февраля, в отделение полиции обратился пенсионер из Петербурга. Он стал очередной жертвой мошенников. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.