Помощь «родственникам» обернулась пенсионерке в 350 тысяч

Полицейские Приморского района задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, 6 февраля в полицию обратилась пенсионерка. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что стала жертвой мошенников по схеме «родственник попал в ДТП». Именно из-за этого женщина передала курьеру 350 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На днях полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался безработный мужчина.

Ранее сообщалось, что полиция Курортного района задержала мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти в своем телеграмм-канале.