«Ласточка» унесла жизнь петербурженки на станции Шувалово

Скоростной поезд «Ласточка» насмерть сбил женщину, которая в неположенном месте переходила железнодорожные пути. Следователи организовали проверку.

Смертельное происшествие случилось на железнодорожной станции Шувалово в понедельник, 13 февраля. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, женщину насмерть сбил скоростной поезд «Ласточка».

Следователи установили, что петербурженка переходила железнодорожные пути в неположенном месте. В настоящий момент организована доследственная проверка. Все детали произошедшего устанавлваются.

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