Петербуржец получил удар электрошокером из-за ссоры с пассажирами автобуса

Атмосфера в автобусе №228 оказалась слишком наэлектризованной: пассажир поссорился с двумя гражданами Таджикистана, после чего получил удар электрошокером. Нападающих поймали сразу у остановки.

В Петербурге возбудили уголовное дело после напряженной поездки в автобусе №228. Как стало известно нашему изданию от источника в правоохранительных органах, 12 февраля в полицию обратился 22-летний петербуржец. Он рассказал, что в этот день двое граждан Таджикистана напали на него в салоне автобуса с электрошокером.

После такой искрометной драки нападающие попытались скрыться, но недалеко от остановки их задержали. Все детали произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржец в своей квартире обнаружил труп своего брата-пенсионера со множественными колотыми ранами брюшной полости.