Суд не дал петербургским коммунальщикам списать протечку крыши на погодный форс-мажор

ООО «Жилкомсервис №1 Выборгского района» не смог списать протечку крыши на погодный форс-мажор: петербуржец получит более 150 тысяч компенсации за испорченный ремонт в квартире на улице Жака Дюкло.

Выборгский районный суд решил спор между коммунальщиками и разгневанным петербуржцем. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, житель квартиры на улице Жака Дюкло неприятно удивился, когда увидел подтопленную квартиру из-за поврежденной кровли. Потерпевший обратился к обслуживающей дом компании, которая списала все проблемы на погоду.

Однако суд признал, что виновата не стихия, а жилкомсервис, который вовремя не починил крышу. Теперь коммунальщики выплатят потерпевшему почти 154 тысячи рублей на ремонт, компенсацию морального вреда в десять тысяч рублей, а также штраф — почти 82 тысячи рублей.

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