Определены регионы, которые получат средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Правительственная комиссия по региональному развитию утвердила первые 14 региональных программ, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Программы предполагают усовершенствование не менее 100 площадных объектов и замену до восьми тысяч километров инженерных сетей. Пока на реализацию этого плана выделено 30 миллиардов рублей. Первые 14 выбранных регионов суммарно получат 16 миллиардов рублей, уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Эта программа рассчитана на 2023–2027 годы. Она будет реализовываться по пятилетним комплексным региональным программам.

Какие регионы первыми получат государственную поддержку на эти цели, вы можете узнать, подписавшись на наш дзен-канал.

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