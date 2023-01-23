Определены регионы, которые получат средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Правительственная комиссия по региональному развитию утвердила первые 14 региональных программ, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Программы предполагают усовершенствование не менее 100 площадных объектов и замену до восьми тысяч километров инженерных сетей. Пока на реализацию этого плана выделено 30 миллиардов рублей. Первые 14 выбранных регионов суммарно получат 16 миллиардов рублей, уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Эта программа рассчитана на 2023–2027 годы. Она будет реализовываться по пятилетним комплексным региональным программам.

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