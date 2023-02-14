Росреестр решил этично разработать искусственный интеллект «Умка» и «Ева»

В Росреестре решили одними из первых разрабатывать цифровые сервисы в соответствии с Кодексом этики в сфере искусственного интеллекта. Новые технологии уже достигли «УМКУ» и «ЕВУ».

Росреестр решил начать работать по принципам Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящий момент уже тестируются сервисы «Умный кадастр – УМКА» и «Цифровой помощник регистратора – ЕВА».

«Мы одними из первых среди федеральных органов власти поддержали единую систему рекомендаций и правил для создания среды доверенного развития технологий ИИ в России», — отметили в Росреестре.

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