Школьница попала в реанимацию после отравления неизвестным веществом в булочной

Поход в булочную на Светлановском проспекте оказался слишком опасным: ученицу девятого класса нашли лежащей на полу в углу помещения без сознания. В больницу школьница попала с отравлением.

Во вторник, 14 февраля, школьница из Калининского района после уроков по просьбе матери отправилась в булочную. Девятиклассница позвонила родителям и сообщила, что все купила, а потом перестала выходить на связь.

Как стало известно нашему изданию от источника в правоохранительных органах, девушку нашли после девяти вечера. Она лежала на полу в углу той самой булочной без сознания — медики диагностировали отравление неизвестным токсичным препаратом. Потерпевшую, которая так и не пришла в сознание, направили в реанимацию.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что психически нестабильный сын выкинул мать из окна на проспекте Ветеранов.