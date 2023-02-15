Психически нестабильный сын выкинул мать из окна на проспекте Ветеранов

В Петербурге под окнами дома на проспекте Ветеранов обнаружили тело женщины, которую выбросил из окна собственный сын. Ранее судимый мужчина в 2018 году был освобожден от уголовной ответственности из-за психических проблем.

Во вторник, 14 февраля, полиция задержала мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Как стало известно нашему изданию от источника в правоохранительных органах, пьяный фигурант выбросил из окна на четвертом этаже собственную мать. Женщину доставили в реанимацию.

Известно, что ранее подозреваемый несколько раз был судим. Одна из статей касается оборота наркотиков, а по другой мужчину отпустили по медицинским показаниям — его обязали посещать врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что несовершеннолетняя жительница Шушар получила ангела хранителя: девушка упала с 12 этажа и выжила.

новости СПб падение из окна полиция


 

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