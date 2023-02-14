Юная жительница Шушар выпала с 12 этажа и осталась жива

Несовершеннолетняя жительница Шушар получила ангела хранителя: девушка упала с 12 этажа и выжила. Пациентку с множественными переломами доставили в местную детскую больницу.

Происшествие, которое случилось вечером 13 февраля, заставляет верить в чудо. Как стало известно нашему изданию от источника в правоохранительных органах, в этот день несовершеннолетнюю девушку нашли на козырьке дома по Московскому шоссе в Шушарах. Выяснилось, что потерпевшая выпала с 12 этажа, что видела находящаяся рядом подруга.

Пациентку доставили в местную детскую больницу с острым переломом обеих бедренных костей, шоком второй степени и закрытой травмой органов брюшной полости.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Ленобласти вернувшийся домой отец обнаружил в сугробе под окнами своего дома пятилетнего сына. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.