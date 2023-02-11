Оставшийся без присмотра малыш выпал из окна квартиры во Всеволожске

В Ленобласти вернувшийся домой отец обнаружил в сугробе под окнами своего дома пятилетнего сына. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Пятилетний мальчик чудом выжил после падения из окна квартиры на Колтушском шоссе во Всеволожске. Как рассказал источник в правоохранительных органах изданию «Невские новости», отец ребенка оставил малыша одного в квартире, пока отвозил супругу на работу.

Когда мужчина вернулся домой, он увидел в сугробе под окнами своего дома лежащего сына. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрение специальных ведомств.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Красносельском районе питбуль, которого выгуливали без поводка и намордника, покусал девятилетнюю девочку. Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Оставшийся без присмотра малыш выпал из окна квартиры во Всеволожске
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