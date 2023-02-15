Выпускница не справилась со стрессом и попала в больницу из-за горсти таблеток

Ученица 11 класса выпила 30 таблеток жаропонижающего препарата из-за чего девушку доставили в больницу с отравлением.

Перепуганный житель Центрального района обратился в службу «112», когда увидел свою дочь в тяжелом состоянии. Как стало известно нашему изданию от источника в правоохранительных органах, потерпевшая — ученица 11 класса частной школы.

Бригада скорой помощи диагностировала отравление жаропонижающим препаратом — школьница, которой летом предстоит сдавать экзамены, выпила разом 30 таблеток «Парацетамола». Известно, что семья полная и не стоит на учете в специальных ведомствах.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что школьница попала в реанимацию после отравления неизвестным веществом в булочной.