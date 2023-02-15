В Кировском районе после ДТП с автобусом проверили другие машины: с нарушениями катались еще два водителя

Госавтоинспекция Кировского района провела проверку автобусов, которые курсируют по маршруту №К-655. Из восьми машин две эксплуатировались с техническими неисправностями.

В январе в Кировском районе произошло ДТП с участием автобусов и грузовиков, в котором пострадал один человек. Происшествие вынудило Госавтоинспекцию отправиться осматривать остальной общественный транспорт, который курсирует по маршруту №К-655 из Петербурга в Волосово.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, всего было проверено восемь автобусов, два из которых эксплуатировались с техническими неисправностями. В отношении водителей пришлось составить административные материалы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Прокуратура поставила на контроль дело о ДТП с грузовиком и второклассником. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда из-за поворота показалась крупная машина.