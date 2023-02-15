Прокуратура поставила на контроль дело о ДТП с грузовиком и второклассником

Прокуратура Василеостровского района поставила на контроль ход проверки дела о ДТП, в котором пострадал ребенок. Мальчик попал под колеса грузовика на пешеходном переходе.

Во вторник, 14 февраля, ученик школы Василеостровского района возвращался домой после уроков. Второклассник вышел на переходный переход, когда из-за поворота показался грузовик — столкновения избежать не удалось. Мальчика доставили в больницу с ушибом голени и сотрясением мозга.

В пресс-службы прокуратуры заявили, что ход расследования поставлен на контроль. Кроме того, ведомство подаст иск в суд, чтобы несовершеннолетнему компенсировали моральный вред.

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