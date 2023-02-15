В Петербурге вынесли вердикт по делу о массовой драке с битами и «травматом» на Гороховой

В Петербурге вынесен обвинительный вердикт в отношении ранее разыскиваемого участника массовой драки в баре на Гороховой улице. Несколько его посетителей тогда попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Суд присяжных признал участника массовой драки виновным в хулиганстве, умышленном причинении вреда здоровью и покушении на убийство. До 2020 года фигурант находился в розыске, но в ближайшее время ему все же вынесут приговор.

Как рассказали в петербургском отделении Следственного комитета, происшествие случилось ещё в 2015 году в баре на Гороховой улице. Обвиняемый в тремя товарищами (дело которых закрыли из-за примирения сторон) устроили массовую драку. В ход шли стулья, бейсбольные биты и травматический пистолет — многие посетители после такого «отдыха» попали в больницу с ранениями.

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