Избиение ребенка в батутном парке на улице Коллонтай заинтересовало прокуратуру

Прокуратура Невского района начала проверку после инцидента в батутном парке на улице Коллонтай. Женщина устроила бой с ребенком: у 11-летнего мальчика диагностировали ушиб мягких тканей лица.

Инцидент, который произошел 12 февраля в батутном парке на улице Коллонтай, заинтересовал прокуратуру Невского района. «По предварительной информации, местная жительница в ходе конфликта нанесла удары несовершеннолетнему», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник в правоохранительных органах уточнил изданию 78.ru, что драка произошла между 11-летним школьником и молодой женщиной. Последняя несколько раз ударила несовершеннолетнего оппонента по лицу, из-за чего ребенок попал к медикам — они диагностировали ушиб мягких тканей лица.

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