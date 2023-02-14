Врачи больницы на Костюшко вместо Росгвардии поймали вора-рецидивиста в медкабинете

Врачи больницы на улице Костюшко после легкого замешательства от наглости вора, рыщущего по шкафчикам медицинского кабинета, задержали рецидивиста. После мужчину передали наряду Росгвардии.

В больнице №26 на улице Костюшко врачи умеют не только спасать жизни людей, но и задерживать преступников. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, сообщение о неизвестном, которого поймали с поличным в медкабинете, поступило утром 13 февраля.

Выяснилось, что мужчина с собой принес 50 ключей, чтобы прорваться к шкафчикам медперсонала. Уйти с находками не получилось — врачи пришли раньше, чем ожидал «пациент». В Росгвардии рассказали, что злоумышленника, более десяти раз судимого за кр­ажи, доставили в отдел полиции.

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