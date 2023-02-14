В Петербурге задержали двух подозреваемых в убийстве десятилетней давности

Полицейские нашли след подозреваемых в убийстве женщины в 2012 году. Тело погибшей все еще ищут.

Петербургские полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве жительницы Пушкинского района. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, уголовное дело было заведено еще в 2012 году, когда женщина вышла из своей квартиры и больше домой не вернулась.

Стражи порядка считают, что мотивом убийства могли послужить деньги — потерпевшую могли ограбить, а потом избавиться от жертвы. Однако тело потерпевшей так и не найдено. «Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление места нахождения трупа погибшей, а также дополнительных обстоятельств совершенного преступления», — заключили в полиции.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что скоростной поезд «Ласточка» насмерть сбил женщину, которая в неположенном месте переходила железнодорожные пути.