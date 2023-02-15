Житель Ленобласти предлагал детям конфеты и пойти с ним погулять: 65-летний мужчина задержан

В Ленобласти наряд Росгвардии задержал 65-летнего мужчину, который приставал в кафе к двум несовершеннолетним. Выяснилось, что с собой у злоумышленника был нож.

Две юные жительницы Всеволожска решили посидеть в пиццерии, однако приятный вечер испортил странный мужчина — он начал приставать к девочкам, предлагая конфеты, жвачку и деньги за прогулку с ним. Когда другие посетители кафе это заметили, подозрительный человек сел за соседний стол и вытащил нож. Персонал вызвал наряд Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, задержанный — 65-летний житель Ленобласти, который ранее был судим за хулиганство и распитие алкоголя в общественных местах. Также выяснилось, что фигурант ранее неоднократно приставал таким же образом к другим детям. Теперь со всеми инцидентами разберется полиция.

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