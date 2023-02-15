Жажда шопинга помогла россиянам найти способ обойти санкции и финских таможенников

В Финляндии оказались бессильны против российских туристов, которые нашли способ обойти санкции и легально посещать страну. После закрытия в России магазинов иностранных брендов, шопинг стал для соотечественников основной целью визита.

Финская таможня не может остановить турпоток россиян в страну, несмотря на санкции, пишет издание Yle. Так, туристы нашли способ пробраться в Финляндию через Норвегию — после пересечения границы путешественники попадают в шенгенскую зону, по которой могут беспрепятственно перемещаться.

Искать обходные пути многих побудила жажда шопинга. Санкции ЕС, из-за которых в Россию нельзя ввозить предметы роскоши или товары дороже 300 евро (24 тысяч рублей), также легко нарушаются. Соотечественники сразу надевают все купленное, а технику провозят как уже используемую.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Мария Захарова предрекла ухудшение социально-экономической ситуации в странах Евросоюза из-за антироссийских санкций.