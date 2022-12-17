Захарова: антироссийские санкции ударят по Евросоюзу

Захарова: антироссийские санкции ударят по Евросоюзу
Фото: МИД РФ

Новые санкции против Российской Федерации повлекут за собой те же последствия, что и прежние – ухудшение социально-экономической ситуации в странах Евросоюза. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность всех антироссийских санкций и политики давления на Россию. Нынешний «пакет» будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие – обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе», – говорится в ее заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел.

По словам Марии Захаровой, решения Брюсселя уже привели к энергодефициту и беспрецедентной инфляцией, которые на себе прочувствовали граждане Евросоюза.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что более тысячи Россиян не смогли улететь в Египет и обратно на этой неделе.

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