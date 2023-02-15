Огнеборцы спустились ночью на «Чкаловскую» из-за несуществующего пожара

Петербургские сотрудники МЧС провели учения на станции метро «Чкаловская». Пока город спал, спасатели «тушили» пожар и выводили из задымленных вагонов «пострадавших».

В Петербурге ночью 15 февраля прошла совместная тренировка пожарно-спасательных подразделений и работников метрополитена. Огнеборцы спустились на станцию «Чкаловская», где разгорелось условное пламя на станционной тягово-понизительной подстанции.

«… также проверена работоспособность систем жизнеобеспечения метрополитена: тоннельной вентиляции, противопожарного водопровода, средств связи и оповещения, состояние первичных средств пожаротушения и СИЗ», — рассказали в пресс-службе петербургского отделения МЧС.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что за две недели до закрытия на ремонт станции метро «Ладожская» в Петербурге начнут курсировать два новых автобуса.