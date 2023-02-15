Петербуржцев решили приучить к маршрутам новых автобусов перед закрытием «Ладожской»

За две недели до закрытия на ремонт станции метро «Ладожская» в Петербурге начнут курсировать два новых автобуса. «Они вводятся заранее, чтобы пассажиры успели привыкнуть к ним…», — отметили в администрации.

В Петербурге с 20 февраля появятся два новых автобусных маршрута. За две недели до закрытия на ремонт станции метро «Ладожская» пассажиры смогут прочувствовать, каково добираться из пункта «А» в пункт «Б» не в подземке.

Как рассказали в Комитете по транспорту, автобусы №24М и №27М будут ездить от Площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина. Далее маршруты будут дублировать автобусы № 24 и № 27.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Петербургские метростроители заключили сделку с Обуховским заводом. В рамках соглашения предприятие произведет оборудование для строительства новых станций петербургской подземки.