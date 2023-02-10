Петербургские метростроители заключили сделку с Обуховским заводом

АО «Метрострой Северной Столицы» подписал договор с Обуховским заводом. В рамках соглашения предприятие произведет оборудование для строительства новых станций петербургского метрополитена.

АО «Обуховский завод» (входит в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей») заключило договор с АО «Метрострой Северной Столицы». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, предприятие изготовит для метростроителей тоннелепроходческие комплексы и укладчики тюбингов. Конструкторскую документацию планируют завершить в марте текущего года.

Напомним, что «Метрострой» в данный момент занимается ремонтом на закрывшейся станции «Чернышевская». Кроме того, на строящейся «Путиловской» приступили к обустройству среднего стационарного тоннеля, а на «Театральной» скоро перейдут к установке рельсов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что после закрытия станций метро «Чернышевская» и «Ладожская» городские власти могут лишить петербуржцев и «Пионерской».

АО "Метрострой Северной столицы" новости СПб обуховский завод


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге назвали лучших промышленных пиарщиков прошлого года
На благоустройство дворов в Петербурге выделят более миллиарда рублей
Шторм в Петербурге сдул строительные леса и кран
Петербургские метростроители заключили сделку с Обуховским заводом
В Русском музее сменился генеральный директор
В Мариинской больнице спасли «сложную» беременную петербурженку и ...
Вечер пятницы петербуржцы проведут в «красных» пробках
В Петербурге назвали лучших строительных пиарщиков глазами журналистов