Тройной удар: в Петербурге могут закрыть на ремонт станцию метро «Пионерская»

После закрытия станций метро «Чернышевская» и «Ладожская» городские власти могут лишить петербуржцев и «Пионерской». Работы могут начаться уже весной этого года.

Весной жителям Петербурга, возможно, придется столкнуться не только с закрытием Ладожской, которая «уйдет» на ремонт 4 марта, но и с ремонтом «Пионерской». Как сообщает издание «Деловой Петербург» вопрос уже начали решать городские власти по инициативе ГУП «Петербургский метрополитен» .

При этом в Комитете по транспорту заявили, что полностью закрывать станцию не планируется. Там также отметили, что с января прошлого года в вестибюле уже ведется ремонт, который не повлияет на подобные изменения. Однако объем работ с января вырос, а сроки реализации проекта поджимают.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что станцию метро «Обводный канал» закроют на вход 10 и 11 февраля.