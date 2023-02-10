Станцию метро «Обводный канал» закроют на вход 10 и 11 февраля

В пятницу и субботу станция метро «Обводный канал» будет закрыта на вход с 23:00. Неудобства для пассажиров вызваны работами по замене турникетов.

В Петербурге 10 и 11 февраля станция метро «Обводный канал» будет закрыта на вход с 23:00. Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок», вечером в пятницу и субботу в метрополитене будут вестись работы по замене турникетов. При этом пассажиры смогут беспрепятственно выйти со станции.

«Рекомендуем пользоваться ближайшими станциями метро “Лиговский проспект” и “Площадь Восстания”, до которых можно доехать на автобусах маршрутов №№ 3, 26, 54, 65, 74, 76, 91, 141», — посоветовали пассажиром в ведомстве.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что работы по капитальному ремонту станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге начнутся не раньше 31 марта 2023 года.