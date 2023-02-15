Шум в квартире заставил жителя Ленобласти выстрелить в соседа

Полицейские Гатчинского района задержали мужчину, выстрелившего в своего соседа из-за шума в квартире. Возбуждено уголовное дело.

В Гатчинском районе в доме на площади Дружбы развернулась недружелюбная баталия. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, двое соседей повздорили из-за шума в квартире. Когда у мужчин закончились словесные аргументы, в ход пошло оружие.

Так, 49-летний жителя дома, пенсионер, два раза выстрелил в своего 34-летнего соседа из сигнального пистолета «МР-313 Байкал». Последний получил ранение ноги и попал в больницу в состоянии средней тяжести.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге вынесли вердикт по делу о массовой драке с битами и «травматом» на Гороховой.